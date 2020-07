Improvvisazione e libertà: la filosofia musicale di Omar Sosa ed Ernesttico

Venerdì 24 luglio il festival itinerante Crossroads giunge a Fusignano con un concerto dai contenuti inediti rispetto a quelli cancellati a causa del lockdown, il duo formato dai cubani Omar Sosa (pianoforte, tastiere) ed Ernesttico (percussioni): una superlativa iniezione di latin che si terrà al Parco Piancastelli con inizio alle ore 21. La kermesse musicale organizzata da Jazz Network e dall’Assessorato alla Cultura della Regione Emilia-Romagna recupererà poi un po’ alla volta anche gli altri tre concerti del ‘palinsesto’ di Fusignano, con un’altra data prevista in luglio (Helga Plankensteiner, il 28) e due in autunno (il Quartetto Saxofollia con Fabrizio Bosso l’8 ottobre e il trio di Shaun Martin il 5 novembre). I concerti sono realizzati in collaborazione con l’Assessorato alla Cultura del Comune di Fusignano. Biglietti: prezzo unico euro 15.

Molti i punti di convergenza artistica tra Omar Sosa ed Ernesttico. Entrambi cubani, condividono un vocabolario musicale che deriva direttamente dalle loro radici. Sono accomunati poi dal comune interesse per le sonorità tradizionali e per la possibilità di ricontestualizzarle con gli strumenti elettronici e i suoni campionati. Entrambi poi prediligono un approccio alla musica fondato sull’improvvisazione e la libertà di espressione.

Omar Sosa (classe 1965), pianista a cavallo tra jazz e world music, ha saputo infondere una personalissima impronta alla musica di matrice afrocubana. Ha dato vita a numerose collaborazioni, tra le quali spicca quella con Paolo Fresu, ma ha costantemente coltivato anche l’arte del piano solo (documentata su ben sei dischi). Il suo stile è come un disegno futurista sul mappamondo delle musiche ‘locali’: tenendo sempre ben stretto il legame con le sue origini (la tradizione del folclore di Cuba), Sosa di volta in volta si accosta agli stimoli musicali di altre parti del globo, passando dall’Africa settentrionale alla cultura araba. La spinta innovativa di Sosa viene dal ripensare questi influssi etnici sulla base dell’impulso ritmico del jazz e dei linguaggi musicali delle ‘tribù urbane’: funky, rap e hip hop.

Ernesttico (ovvero Ernesto Rodriguez) manifesta un talento precoce, che gli consente di portare avanti in parallelo la carriera accademica (a 19 anni è già docente di conservatorio) e quella da performer (con Emiliano Salvador, Merceditas Valdes, Gonzalo Rubalcaba, Hilario Duran, Ernan Lopez Nussa...). Nel 1995 Pino Daniele lo invita per un tour in Italia, dove, l’anno successivo, Ernesttico decide di trasferirsi stabilmente. Gli si aprono le porte del grande pop italiano e internazionale, oltre all’immancabile filone cubano. Collabora con Jovanotti, Raf, Eros Ramazzotti, Zucchero, Renato Zero, Laura Pausini, Giorgia, Noa, Gloria Estefan, Pat Metheny, Darryl Jones, Horacio “El Negro” Hernandez.