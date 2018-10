In biblioteca a Russi torna la Festa dei Nonni

In occasione della Festa dei Nonni, martedì 2 ottobre alle ore 17, presso la Biblioteca Comunale sarà possibile partecipare gratuitamente a un laboratorio creativo per nonni e nipoti (bambini dai 4 ai 7 anni). Per iscriversi (i posti sono limitati) chiamare lo 0544 587640 o scrivere a ravru@sbn.provincia.ra.it.

Per informazioni:

Biblioteca Comunale di Russi

Via Godo Vecchia n. 10, tel. 0544 587640

Facebook: Biblioteca Comunale Russi

e-Mail: ravru@sbn.provincia.ra.it