In bici fra le colline, valli e la Torre di Oriolo

Nuovo appuntamento, sabato 19 maggio, con le visite guidate primaverili della Pro Loco faentina, che propongono una piacevole pedalata fra dolci colline e paesaggi appena fuori dalla città.

L'itinerario si snoda nel territorio di confine fra i Comuni di Faenza e Forlì per riscoprire un piccolo borgo, Oriolo dei Fichi, per sbirciare dentro la sua Torre, ultimo originalissimo vessillo dell'antico castello, e affacciarsi infine da uno splendido balcone che lascia spaziare dalla pianura ai monti, passando per la visione panoramica di Forlì, di Faenza, fino ad altre antiche Rocche del val Lamone.

Godendosi la tranquillità e le bellezze naturali della collina faentina, i visitatori vanno così a riscoprire la storia di un castello e di una comunità millenari, ammirano un'architettura unica nel suo genere, sottolineando e apprezzando il magnifico connubio arte-natura.

Ritrovo per tutti i partecipanti alla visita guidata alle ore 14.30 davanti alla sede della Pro Loco, nel Voltone Molinella, in bicicletta. Prenotazioni obbligatorie. E’ richiesto un contributo di 2 euro, che sarà destinato a fini culturali per la città.