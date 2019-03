In bicicletta fra valli e natura

Sabato 23 marzo alle ore 14.30 prende il via il programma di escursioni e attività di primavera “La natura a due passi”, organizzato dal Museo NatuRa di Sant’Alberto, con una prima escursione organizzata dal Museo e dal comitato Acqueterre per un pomeriggio tra storia e natura. Il percorso si svolge in bicicletta lungo la porzione meridionale delle Valli di Comacchio alla scoperta di paesaggi d’acqua, numerose specie animali e ricordi dei tanti eventi storici di cui la valle è stata testimone.

L’itinerario, adatto a tutti, fa parte di un programma di escursioni organizzate dal Museo e dal Comitato in occasione dei 170 anni della Trafila Garibaldina ed è condotto da una guida ambientale escursionistica e da esperte storiche del comitato.

Per partecipare è necessaria la prenotazione (info e prenotazioni Museo NatuRa tel. 0544 528710 natura@atlantide.net).

Costo di 10 € a persona, comprensivo del noleggio della bici e del binocolo, del passaggio su traghetto del Fiume Reno e delle guide. Il ritrovo è presso il Museo NatuRa, il percorso ha una durata di circa 3 ore.