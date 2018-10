In bocca al lupino: ricette e proprietà dei deliziosi legumi

Giovedì 25 ottobre, ore 21.00, è in programma alla sede Slow Food di Villanova di Bagnacavallo una serata dedicata al lupino.

Quelli in salamoia sono da sempre protagonisti dell’aperitivo mentre in cucina i lupini sono un po’ trascurati: come tutti i legumi, invece, si prestano a tante preparazioni e sono un autentico concentrato di virtù benefiche per l’organismo. Lo sapevano bene i nostri nonni, che per secoli ne hanno fatto uno degli alimenti alla base della loro alimentazione, mangiandoli con la pasta o il riso, come altri legumi dimenticati come taccole e cicerchia.



L’incontro promuove i valori di “Terra Madre” e “Food For Change” raccontando le proteine vegetali e i legumi attraverso i ricettari, le proprietà benefiche, gli aspetti storici, gli usi alternativi, l’impatto ambientale, le contaminazioni dei percorsi etnici.



Relatori: Micaela Mazzoli e Matteo Monti



Costo della serata : euro 20,00 per i soci- 25,00 per i non soci

posti disponibili : 30



Per i non soci che desidereranno partecipare sarà possibile sottoscrivere l'associazione (valida 12 mesi) Slow Food a 25,00 euro



Per prenotazioni chiamare Mauro 3474524084 o scrivere a slowfoodbassaromagna@gmail.com