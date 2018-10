In brodo o asciutti, tutti i gusti soddisfatti alla Sagra del Passatello

A Savio, dall' 11 al 21 ottobre, si tiene la Sagra del Passatello.

Le Azdore preparano i passatelli, in brodo o asciutti, gustosamente conditi con ricette di carne e pesce, inoltre si trovano fiorentina o grigliate miste di carne, fritto di pesce, pizza e tanto altro. Il tutto unito a del buon vino e allo spirito di divertimento del paese.

Momenti di svago e divertimento per tutta la famiglia. Sabato e domenica, saranno presenti bancarelle di vario genere per le strade e spettacoli per grandi e piccini.

Ore 18.30 Apertura stand Gastronomico. Domenica 14 e Domenica 21 apriamo anche a pranzo, è consigliata la prenotazione. Per tutte le altre serate è possibile prenotare solo per gruppi superiori alle 15 persone.

Per info e prenotazioni 333.6583224 Monica.