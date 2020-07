In cammino fra santi e beati nella "Città dei Cardinali"

Tra gli itinerari della nuova edizione di I Love Cammini Emilia-Romagna c'è anche un percorso che attraversa il territorio ravennate. Domenica 30 agosto in quel di Brisighella si cammina fra santi e beati nella Città dei Cardinali lungo la Viae Misericordiae.

Brisighella è un angolo di mondo delizioso, uno dei borghi più belli d'Italia dove curiosamente sono nati nove cardinali. Il 30 agosto l'Associazione "Compagnia del Beato Nevolone" assieme all'Associazione "Il Cammino di S.Antonio" organizza un'escursione per scoprirne i luoghi spirituali e culturali. Tutti pronti alle 8 alla stazione di Brisighella e via, partenza.

Camminando sulla pista ciclopedonale si arriva all' ex Convento dell'Osservanza, poi alla millenaria Pieve di Tho. Il percorso è quello che vede uniti il Viae Misericordiae e il Cammino di Sant'Antonio. Si attraversano boschetti, altipiani, il piccolo Rio Ebola, pilastrini votivi, Rio Bagno fino a raggiungere un punto panoramico sulle vallate del Lamone e di Rio Chie. In programma ci sono anche il Santuario e il museo di Monticino congli animali preistorici. Momento finale è la visita guidata agli scorci di Brisighella e al mercato enogastronomico. Il percorso è di 13 km, non ci sono grandi difficoltà, ma ci sono alcuni tratti in salita. Non dimenticate l'acqua, perché ci sono poche fontane. Equipaggiamento da escursione. Appuntamento gratuito.