In concerto per Francesca: sul palco Nicoletta Zanini, Raffaella Benini e Silvia Benvenuti

E' in programma sabato 11 luglio alle ore 21,00 alla millenaria Pieve di Santo Stefano a Pisignano di Cervia una speciale serata per ricordare “Francesca” cui è dedicata l’Associazione di promozione sociale che porta il suo nome a 11 anni dalla sua scomparsa.

Titolo della serata è “Nulla va perso... ricordando Francesca”, in compagnia delle straordinarie artiste Nicoletta Zanini (soprano), Raffaella Benini (pianoforte) e Silvia Benvenuti (violino), che si esibiscono nella meravigliosa cornice della millenaria pieve di Santo Stefano.

Il concerto di sabato segna anche la ripartenza dell'associazione. Come sempre oltre che al ricordo, la serata vuole essere un’occasione di incontro (e sarà svolto in condizioni di sicurezza e distanziati come da dpcm) e lo fa presentando tre donne e artiste straordinarie.

Tanta musica dal vivo e grandi emozioni, ma con lo sguardo come sempre rivolto anche alla solidarietà. Infatti, all’inizio della serata sono presenti i volontari dell’associazione Cervia Buona ai quali portare e consegnare vestiario usato ma pulito e in buono stato.