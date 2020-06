In mostra i dipinti di Massimo Lomi

Riprendono dopo il lockdown gli incontri d’arte alla Galleria d’arte interna al Terme Beach Resort di Punta Marina, curati dall’art director Andrea Petralia in collaborazione con Mecenate.online.

Da martedì 16 giugno prende il via la prima mostra dell’estate 2020. L’ospite di questa esposizione, in calendario fino al 15 luglio, è un importante pittore livornese, Massimo Lomi: nipote di uno dei principali maestri della corrente dei Macchiaioli, Giovanni Lomi.

Proprio seguendo le orme del nonno, fin dalla tenera età, Massimo si è appassionato all’arte: creativo fin da giovanissimo, inizia ad esporre nei primi anni Settanta (a Milano), alternando la produzione di opere a frequenti viaggi in tutto il mondo - dallo Sri Lanka agli Stati Uniti – che contribuiscono a renderne ancor più originale l’ispirazione.

La sua fama cresce negli anni, e così pure le esposizioni personali e le attività collegate all’arte: ad esempio, nel 1990 viene nominato segretario del Gruppo Labronico, antico sodalizio che ha annoverato in quel ruolo anche personalità come Amedeo Modigliani o Pietro Annigoni.

E’ stato fra gli artisti scelti per il Giubileo del 2000, ed ha esposto al Parlamento Europeo a Bruxelles.

La mostra resta aperta tutti i giorni, 24 ore su 24.