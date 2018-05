In sala "Isle of Dog", il nuovo film di Wes Anderson

In attesa della nuova edizione, Ravenna Nightmare Film Fest presenta il secondo appuntamento delle Festival Premiere.

Dopo il successo del 2017, anche quest’anno l'iniziativa anticipa il main event autunnale con un ciclo di prime visioni di film d’autore, in lingua originale e sottotitolati in italiano, al CinemaCity di Ravenna.

Giovedì 17 maggio, alle ore 21.00, sul grande schermo della multisala di via Bini, l'ultimo capolavoro d'animazione di Wes Anderson Isle of Dogs – L'Isola dei cani.

Ambientato in Giappone nel 2037, il film racconta l'epopea del dodicenne Atari Kobayashi alla ricerca del suo amato cane. Quando a causa di una contagiosa influenza canina, il sindaco di Megasaki City decide di mandare in esilio tutti i cani in una vasta discarica chiamata Trash Island, Atari parte da solo col suo Junior-Turbo Prop e vola attraverso il fiume per ritrovare Spots, il suo fedele cane da guardia. Una volta atterrato, con l’aiuto di un branco di nuovi amici, inizia un viaggio epico che deciderà il futuro dell’intera città.

La serata - in collaborazione con A.S.C.I.G. (Associazione per gli Scambi Culturali fra Italia e Giappone) e introdotta dal Presidente dell'associazione, il Prof. Marco Del Bene (Ph.D. Dipartimento "Istituto Italiano di Studi Orientali/ISO" Sapienza Università di Roma) - si presta ad essere letta come fulcro della sezione Estasia (Estasia: focus sul cinema d’animazione dell’oriente), che nell'edizione di quest’anno del Ravenna Nightmare Film Fest , graviterà attorno al cinema d’animazione a passo uno.

Chi conserva il biglietto della proiezione, potrà ottenere un ingresso omaggio al prossimo Ravenna Nightmare Film Fest, dal 27 ottobre al 4 novembre 2018.

Con appuntamenti che si articolano durante tutto l’anno, il Festival - ideato e realizzato da Start Cinema in convenzione quinquennale 2018-2022 con il Comune di Ravenna / Assessorato alla Cultura Ufficio Cinema, con il contributo della Regione Emilia-Romagna, con il contributo del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, in collaborazione con il Festival Letterario GialloLuna NeroNotte - svolge costantemente una promozione attiva della cultura cinematografica.