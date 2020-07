In scena "Dna", uno spettacolo che fa suonare scienza e ricerca

Dopo le dieci tappe della prima stagione, Fondazione AIRC e i Deproducers riprendono il tour di ‘DNA’ con l’appuntamento in programma domenica 26 luglio a Lugo, nella splendida cornice settecentesca del Pavaglione di Lugo (Piazza dei Martiri, 1) a partire dalle 21.30.

Uno spettacolo dalle grandi atmosfere che conduce il pubblico del Ravenna Festival alla scoperta del valore della ricerca scientifica, sia come strumento fondamentale contro il cancro, sia come metafora del processo di miglioramento di se stessi attraverso la conoscenza.

‘DNA’ è un’opera originale che unisce musica e scienza, nata grazie alla genialità artistica dei Deproducers - Vittorio Cosma, Gianni Maroccolo, Max Casacci e Riccardo Sinigallia – con la consulenza scientifica del filosofo evoluzionista Telmo Pievanie le immagini realizzate da Marino Capitanio.

Un progetto in continua evoluzione che dai teatri arriva anche nelle libreriecon una nuova pubblicazione edita da Mondadori dal titolo DNA, un codice per scrivere la vita e decifrare il cancro, firmata dallo stesso Pievani e pensata per rispondere in modo puntuale alle tante domande scientifiche che lo spettacolo alimenta. Un tassello del coinvolgente percorso scelto da Fondazione AIRC per raccontare in modo innovativo ed emozionante il valore culturale della ricerca oncologica nel nostro Paese.

I biglietti della serata sono disponibili su ravennafestival.org/events/dna/. Prezzi: I settore € 15, II settore € 10, Under 18 € 5.