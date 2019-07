In scena una "Cenerentola in bianco e nero"

Lunedì 22 luglio alle ore 21.15 in Piazza Nenni a Faenza per la rassegna Teatro Ragazzi nella Molinella, la compagnia Proscenio Teatro presenterà lo spettacolo Cenerentola in bianco e nero.

Cenerentola è certamente una delle storie più conosciute e raccontate al mondo, la cui origine si perde nella notte dei tempi; si dice che provenga dalla Cina, altri sostengono che fosse conosciuta già nell’antico Egitto. La prima testimonianza italiana si deve a Giambattista Basile che la riporta nel suo Lo Cunto de li Cunti (1635), mentre le più fortunate e conosciute versioni in occidente sono quelle che ci sono arrivate da Charles Perrault (1697) e dai Fratelli Grimm (1822), scritture per molti versi simili ma con importanti differenze, soprattutto nel finale.

Lo spettacolo, nella sua rivisitazione, prende spunto proprio dai diversi e incredibili modi con cui si conclude la vicenda: da una parte Perrault, che perdona le malefatte della matrigna e delle sue figlie e che vede addirittura Cenerentola accoglierle nel Palazzo dove era andata in sposa con il Principe, idea ripresa poi da Walt Disney nel suo celeberrimo film d'animazione (versione bianca). Dall’altra la “zampata” dei Fratelli Grimm, che invece puniscono severamente le sorellastre, facendole accecare da due colombi nel giorno delle nozze di Cenerentola (versione nera).

Biglietti: 4 euro (prezzo unico per adulti e bambini).

Ingresso gratuito per i bambini dai 0 ai 3 anni.