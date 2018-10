"Incanto Dante", nella basilica di San Francesco lettura integrale della Divina Commedia

Domenica, alle ore 19:30, nella basilica di San Francesco di Ravenna, il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali, in collaborazione con la Cappella Musicale, presenta il 7° appuntamento di Incanto Dante, lettura integrale della Divina Commedia. Sonia Garante e Salvatore Caruso leggeranno i canti XIX, XX e XXI dell'Inferno.Gli intermezzi musicali saranno, come sempre, a cura della Cappella Musicale e le immagini proiettate, relative ai canti letti, sono tratte da pubblicazioni conservate nella biblioteca del Centro Dantesco. Il commento che precederà la declamazione è di Ilenia Carrone. Il coordinamento di Incanto Dante è affidato alla professionalità e alla grande sensibilità di Chiara Lagani. Questa rassegna è un'occasione d'oro per conoscere e approfondire, in maniera completa e coinvolgente, il capolavoro letterario di tutti i tempi. Ingresso ad offerta libera.