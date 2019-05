“La generazione boh”, incontri e laboratori per genitori di preadolescenti e adolescenti

Il Centro per le Famiglie e l'ufficio Istruzione del Comune di Ravenna, all'interno del progetto Voglia di crescere 2019, promuove incontri dialogati e laboratori dal titolo "La generazione boh!!!". Le serate sono rivolte a genitori di preadolescenti e adolescenti per riflettere su come sta cambiando il modo di comunicare le sofferenze e desideri in una società sempre più narcisista.

Come si può stare in relazione con un figlio preadolescente? Che posizione occupare, in quali luoghi, con quali parole, con che tono di voce? Conducono gli incontri Milena Romboli e Ombretta Morsiani, consulenti alla genitorialità del Centro per le Famiglie di Ravenna.

In considerazione della grande affluenza della scorsa edizione gli iscritti verranno suddivisi in due gruppi: primo incontro, gruppo 1, lunedì 13 maggio alle 20,30 oppure gruppo 2, lunedì 20 maggio alle 20,30, entrambi al Centro per le Famiglie (via Gradisca 19, Ravenna); secondo incontro aperto ai partecipanti di entrambi i gruppi, lunedì 27 maggio alle 20,30 all’Ufficio decentrato Comune di Ravenna, via Aquileia, 13.

I genitori si potranno iscrivere telefonando al Centro per le Famiglie al numero 0544/485830 o inviando mail all'indirizzo informafamiglie@comune.ra.it indicando la preferenza di data.

La partecipazione è gratuita.