Il Masterchef Simone Finetti svela gli eroi della cucina

Venerdì 19 aprile, ore 18.00, alla Libreria Coop del Centro Commerciale Globo a Lugo, via Foro Boario 30, ospita il Masterchef Simone Finetti che incontra il pubblico per il firmacopie del suo libro Heroes. Gli inconsapevoli eroi della cucina.



Per l'occasione al Caffè del Globo degustazione vini Cantina Calogna.

"E se vi dicessi che gli eroi sono silenziosamente intorno a noi? Si alzano ogni mattina prima dell'alba a mungere, a dialogare con gli alberi per portare sulle tavole oli favolosi, a trarre dai campi frutti e ortaggi nel rispetto della natura, ad allevare senza torturare e avvelenare. Gli eroi sono le nonne che con la loro pasta fresca stesa a mattarello raccontano la storia, sono i nonni che portano i nipoti per boschi e li guidano verso la tradizione di secoli, racchiusa tra le spore di un fungo. Ho scritto questo libro e l'ho chiamato Heroes perché faccio lo chef e vado a caccia di Eroi".

Lo chef Simone Finetti è fra i personaggi emergenti della cucina nazionale, con all’attivo già numerosi concorsi gastronomici, tra i più importanti food infiuencer food del momento. Nato a Lugo nel 1989, ha seguit la sua "insana" passione per la cucina.

La partecipazione alla quarta edizione di Masterchef segna una svolta improvvisa nella sua vita, con la vera consacrazione. In seguito è arrivata la chiamata per il nuovo Masterchef All Stars, una sfida tra professionisti, dove ha lottato per il titolo con nuove e importanti nozioni, esperienze e valori classificandosi terzo.