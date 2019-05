Giornata celebrativa dell’Europa tanti eventi a Ravenna

Il 9 maggio ricorre la giornata celebrativa dell’Europa. Questa data ricorda il “Discorso dell’orologio” pronunciato nel 1950 dall’ allora ministro degli Esteri francese Robert Schumann, che espose la sua idea di una nuova forma di cooperazione politica per l'Europa, che avrebbe reso impensabile una guerra tra le nazioni europee.

Quest’anno, dal 5 al 16 maggio a Ravenna e provincia si svolgono diverse iniziative organizzate da enti pubblici e privati, dai partner del progetto “EuRoPe – Percorso sull’ Europa in Romagna”, un lavoro di rete avviato e ricco di proposte che fanno del Ravennate un territorio dell’Europa. Si tratta di iniziative di disseminazione relative ai progetti europei in corso a Ravenna e provincia, finalizzate ad illustrarne gli obiettivi e gli esiti, con una particolare attenzione al tema dello sviluppo sostenibile nelle sue diverse articolazioni: dall’ efficienza energia, alla rigenerazione urbana, alla crescita economica blu; appuntamenti che si inseriscono in percorsi didattici avviati nelle scuole medie di primo e secondo grado della città e del territorio; proposte di studio, approfondimento, socializzazione e incontro sui grandi temi dell’Unione europea, ma anche sul quotidiano degli scambi e rapporti di collaborazione e amicizia tra comunità.

Gli appuntamenti a Ravenna

8 maggio, alle 18

Palazzo Verdi, DBC, in via Pasolini

“Quo vadis Europa? Il processo d’integrazione europeo tra passato, presente e sfide future”, ne discutono M. Lazar (Sciences Po Paris – Editorialista La Repubblica) e G. Orsina (Luiss Guido Carli Roma – Editorialista La Stampa). Introduce M. Marchi UniBo, coordina M. Cavezzali. A cura del Dipartimento Beni Culturali-UNIBO Campus di Ravenna, nell’ambito di EuRoPe.

Dal 9 al 12 maggio

PR2, via Massimo D’Azeglio 2

Spazio Europe Calling, immagini di Europa e cittadinanza. Inaugurazione il 9 maggio alle 17. Aperto tutti i giorni dalle 10 alle 18, con immagini, incontri, informazioni e laboratori a cura dell’assessorato Politiche europee del Comune di Ravenna, con DBC, UNIBO e associazioni di gemellaggio, nell’ambito di EuRoPe.

9 maggio, alle 9

Sede Cna

Progetto Power - Gaming Session, la finale

Gli allievi partecipanti presenteranno le proprie idee di impresa, in risposta ai fabbisogni energetici dei porti e all’area della Darsena. Attività del progetto PoWER (Interreg Adrion), a cura di Cna.

Dalle 14.30 alle 17

Palazzo Rasponi dalle Teste, piazza Kennedy

“Blu Growth Adriatica: Ravenna ed Europa per lo sviluppo sostenibile”

Seminario e tavola rotonda a partire dalle azioni dei progetti Locations (Interreg MED) e Adrireef (Cooperazione Italia-Croazia) per lo sviluppo di imprenditoria sostenibile legata al mare.

Nell’ ambito di Labelab 2019, a cura degli assessorati Ambiente, Turismo, Mobilità e Politiche europee del Comune di Ravenna.

Alle 17

Spazio PR2, via D’Azeglio 2

Inaugurazione dello spazio Europe Calling, immagini di Europa e cittadinanza. A cura dell’assessorato Politiche europee del Comune di Ravenna, con DBC, UNIBO e associazioni di gemellaggio, nell’ambito di EuRoPe.

Alle 17.30

Spazio PR2, via D’Azeglio 2

Progetto Innova-Sump Nel Pums di Ravenna, il Piano per la mobilità sostenibile tra buone pratiche europee e applicazioni locali. Evento di disseminazione Progetto Innova-Sump (Interreg Europe) con aperitivo. A cura dell’assessorato Mobilità del Comune di Ravenna.

10 maggio, Alle 17

Spazio PR2, via D’Azeglio 2

Incontriamo i gemelli: storie e progetti di amicizia e collaborazione

A cura di associazione “Amici di Chichester”, associazione “Amici di Chartres” e Circolo “Amici di Speyer” nell’ambito di EuRoPe.

11 maggio, Alle 10

Teatro Alighieri, Sala Corelli

L’Europa in trenta lezioni di Gianfranco Pasquino, dialogo con studentesse e studenti degli Istituti Superiori. A cura di Comitato in difesa della Costituzione di Ravenna e del Movimento Federalista di Ravenna, sezione Carlo Sforza.

13 maggio, Alle 9

Biblioteca Classense-Sala Muratori

Fare scuola in Europa con il programma Erasmus+. Socializzazione dei risultati del progetto Erasmus “Io penso europeo” e lancio della terza edizione del progetto, animati dagli studenti delle classi IV e V dei licei Dante Alighieri, Alfredo Oriani, Nervi-Severini di Ravenna, Ricci Curbastro di Lugo e Torricelli-Ballardini di Faenza. A cura di Centro Educazione all’Europa di Ravenna

14 maggio, Dalle 17 alle 21

Darsenale, Creative Spirits

Narrazione corale a conclusione (?) di un percorso collettivo. Evento di disseminazione (e non solo) del Progetto Creative Spirits (URBACT III) con aperitivo. A cura dell’ Urbact Local Group con assessorati alla Rigenerazione urbana, al Turismo e alle Politiche europee del Comune di Ravenna.

16 maggio, Dalle 9 alle 16

Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy

Questioni d'Europa - Il Parlamento europeo dei ragazzi e delle ragazze, il processo decisionale dell’Unione europea simulato da 100 studenti. A cura dell’assessorato a Istruzione e politiche europee del Comune di Ravenna, nell’ambito di ConCittadini e di EuRoPe.

Alle 16

Palazzo Rasponi dalle Teste, Piazza Kennedy

Festa dell’Europa, conclusione della simulazione con musica e interviste ai ragazzi e alle ragazze partecipanti. A cura dell’assessorato a Istruzione e politiche europee del Comune di Ravenna, nell’ambito di ConCittadini e di EuRoPe.