Incontri in libreria con Eraldo Baldini e Angela Bianchi

Un altro weekend di incontri alla libreria Liberamente, in viale Alberti a Ravenna: venerdì 5 aprile alle 18:30, spazio a Eraldo Baldini, accompagnato da Vania Rivalta, per presentare "Romagna misteriosa. Storie e leggende di mare e di costa", mentre sabato 6 aprile alle 18 Angela Bianchi, accompagnata da Francesca Mazzoni, racconta il suo "Scelgo me".

In "Romagna misteriosa. Storie e leggende di mare e di costa", Eraldo Baldini raccoglie gli elementi relativi alla cultura marinara e portolotta della Romagna, quella che è sempre stata considerata minoritaria e marginale all'interno di un contesto regionale caratterizzato da prevalenti attività e culture contadine. Al di là di ciò, la gente di mare conduceva un’esistenza in cui i pericoli e le insidie erano forti e frequenti, e questo portava con sé preoccupazioni, timori e di conseguenza un immaginario e un bagaglio narrativo e folklorico particolari.

"Scelgo me" racconta le vicende di due individui. Jayla “J.R.” McCoy è il migliore avvocato societario di Boston e crede fermamente che nel lavoro, come nella vita, bisogna essere pratici e razionali. Per lei contano solo i fatti, niente altro. Christopher Byron è l’amministratore delegato di una delle più importanti e redditizie società di tecnologia e informatica del mondo e ha un sogno da realizzare. Due persone diametralmente diverse che saranno attirate l’una verso l’altra come i due poli opposti di un magnete. Tra segreti celati, scontri epici ed equivoci divertenti, Jayla e Chris dovranno andare oltre le loro più ferme convinzioni e capire che a volte nella vita bisogna avere il coraggio di saper lasciare andare per trovare la propria strada.

Ingresso libero.