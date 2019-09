"Indigestione di ordinaria amministrazione", le illustrazioni di Silvia Governa

Ha un titolo particolare, Indigestione di ordinaria amministrazione, la mostra di illustrazioni di Silvia Governa ospitata presso la vetrina di Bottega Matteotti, a Bagnacavallo, fino al 30 settembre.

In esposizione ci sono, spiega l’artista, «piccole immagini malefiche, nate dalla frustrazione di non vedere il fondo ma solo la crosta». Tra queste, alcune opere del progetto più recente dell’autrice, Cibo Matto, una serie fortemente ispirata dagli album trip hop Flying away del 1997 e Viva! La Woman del 1996, che le hanno permesso di «immergersi nell’elaborazione di un rapporto difficile da digerire».

Silvia Governa, nata nel 1995, si è diplomata al Liceo artistico Nervi-Severini di Ravenna e ha ottenuto successivamente il Diploma accademico di I livello all’Isia di Urbino. Ha realizzato illustrazioni, progetti di comunicazione visiva per la promozione di iniziative culturali, organizzato laboratori di illustrazione, fumetto e monotipia.

Bottega Matteotti è in via Matteotti 26.

Indigestione di ordinaria amministrazione fa parte di Bottega Matteotti: Arte in vetrina, spazio espositivo permanente curato da Andrea Tampieri, artista e insegnante di discipline artistiche di Bagnacavallo. Le mostre sono curate dall’associazione culturale Controsenso in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune.