Infrangibili ed eterni: sono gli oggetti e i giocattoli di "Cose di latta"

La Cassa di Risparmio di Ravenna ospita presso le proprie vetrine del “Private Banking” di Ravenna (ex Negozio Bubani) di Piazza del Popolo n.30, fino al 6 marzo, una mostra su “Cose di latta”, particolare esposizione di scatole e giocattoli di latta che appartengono alla collezione della signora Graziella Pasini (Museo delle Bambole e dei Balocchi - Ravenna).

La latta è costituita da una lamina sottile di ferro dolce ricoperta nelle due facce da uno strato di stagno. Fu creata nel 1700, ma solo nel secolo successivo ebbe un ampio utilizzo.

Tra i vari oggetti costruiti con questo materiale, le scatole avevano la proprietà di conservare i prodotti alimentari preservandoli dall’umidità e la caratteristica di essere leggere e infrangibili.

Le scatole di latta furono utilizzate anche per prodotti farmaceutici, per prodotti come caffè, tè e cacao. Inoltre furono inscatolati biscotti, marmellate, caramelle, lucidi da scarpe, tabacco e brillantina per capelli.

La latta ebbe un grande impiego anche nella costruzione dei giocattoli.

I giocattoli di latta più ricercati erano quelli che riproducevano i mezzi di locomozione come autovetture, motociclette, treni, dirigibili, aeroplani, navi a vapore.

Non mancavano giocattoli per le bambine: carrozzine, cucine con tegamini, bilancine, servizietti da tè e da caffè ed erano tutti litografati a colori brillanti.