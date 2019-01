Ingresso gratuito per l'ultimo giorno di "War is Over"

Ultima settimana per "?War is Over - Arte e conflitti tra mito e contemporaneità". Domenica 13 gennaio ingresso gratuito dalle 10 alle 18.

La grande mostra del Mar - Museo d'Arte della città di Ravenna, che ospita opere di Picasso, Abramovic, Rubens, De Chirico, Kounellis e molti altri, chiude domenica 13 gennaio e offre un'ultima occasione di vedere radunati tante opere d'arte meravigliose.

Durante il Finissage i visitatori potranno lasciare un pensiero, una frase, un’emozione intorno alla mostra sui tazebao posizionati alla fine del percorso espositivo.