Inizia il “Tr3b” a Voltana con Fausto Renzi e Filippo Amadei,

Si avvia alla sua nona edizione il “Tr3b” di Voltana di Lugo, festival di poesia, teatro e canzone. Il festival si presenta come un grande “trebbo”, espressione di origine dialettale per indicare chiacchierate informali e momenti conviviali, che unisce la poesia ad altre forme d'arte. Sono tre gli appuntamenti in programma, che si tengono alle 20.45 al centro sociale “Ca’ vecchia”, in piazza Teseo Guerra 1.

Si inizia venerdì 1 giugno con una serata dedicata ai poeti lirici. Durante l’iniziativa saranno proposte letture dei testi di Fausto Renzi e di Filippo Amadei, accompagnate dalle proiezioni di immagini del pittore e grafico Carmine Della Corte e del fotografo Luigi Iorio e dal violoncello di Antonio Cortesi.

I successivi appuntamenti sono mercoledì 6 e venerdì 15 giugno.

Durante le serate è anche possibile conoscere le specialità enogastronomiche del territorio. Ingresso libero