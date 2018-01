Installazioni e spazio nelle lezioni di Storia dell’Arte Contemporanea

Hanno l’obiettivo di arricchire la formazione delle persone che desiderano, attraverso il lavoro creativo, mettere in atto interventi installativi le tre lezioni dedicate alla Storia dell’Arte Contemporanea che sono proposte dalla scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi di Bagnacavallo e dall’associazione culturale BiArt Gallery.

Si inizia giovedì 1 febbraio alle 20.30 con L’installazione: un dispositivo effimero per trasformare lo spazio, lezione tenuta da Marco Prati, direttore del Dipartimento di Architettura di L.UN.A. Libera Università delle Arti.

Giovedì 8 febbraio Gianni Mazzesi parla di Insiemi: lo spazio dell’essere, prima parte di una lezione che si conclude il 15 febbraio, quando Mazzesi viene accompagnato da Maria Giovanna Morelli.

Le tre lezioni, in programma dalle 20.30 alle 22, si tengono presso la sede della scuola comunale d’arte Bartolomeo Ramenghi, in via F.lli Bedeschi 9 a Bagnacavallo.

Le lezioni sono aperte a tutti.

Per informazioni:

327 7093079

presidente@biart-gallery.it

www.biart-gallery.it