Integratori alimentari e cena salutare all'Ecomuseo

Sabato 11 maggio, dalle 18, presso l’Ecomuseo delle Erbe Palustri di Villanova di Bagnacavallo si tiene l’iniziativa Buon sangue non mente, che prevede un incontro formativo, condotto dalla naturopata Lorella Tassinari, dedicato agli integratori alimentari e la successiva cena preparata dallo chef Federico Scudellari.

Lorella Tassinari parlerà dell’uso e abuso che si fa degli integratori alimentari, naturali e sintetici, in assunzione e alimentazione. La naturopata spiegherà come scegliere quelli giusti.

Al termine dell’incontro, presso la sala conviviale dell’Ecomuseo è prevista la cena La salute nel piatto, a cura dello chef Federico Scudellari, con un menu che prevede: insalatina di fiori e misticanza con fave e pecorino, trancio di nasello alla piastra con erbette su crema di cicerchia e cicoria scottata, guazzetto di calamari con pisellini freschi su crostone di grano Senatore Cappelli, sorbetto di mela verde e limone, acqua e thè bancha.

Costo per la serata: 25 euro (prenotazione obbligatoria).

L’iniziativa è svolta in collaborazione con Forno Bio Il Chicco di Grano, Orto Biologico Radisa, Orto Zangàl e Molino Quercioli.

L’Ecomuseo delle Erbe Palustri è in via Ungaretti 1.