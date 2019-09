Ironman 2019: si comincia alla grande con la Parata delle Nazioni

L'IronMan di Cervia comincia ufficialmente. Nel pomeriggio di giovedì 19 settembre si svolge la Parata delle Nazioni, un'apertura straordinaria, in sile olimpionico, che si svolge dalle 18.00 con partenza dalla rotonda della Pace sul lungomare per poi giungere a Piazza Garibaldi alle 18.30 per il saluto delle autorità.

La parata è una novità del 2019 per la grande manifestazione che propone la sfilata delle 97 nazioni partecipanti alla grande gara IronMan di sabato. Un momento olimpico e gioioso accompagnato da musica e danze con la marching band “I Musicanti di San Crispino” in parata e il gruppo di percussioni tradizionali dal West Africa “Whatsafro” in Piazza Garibaldi.