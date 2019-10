Il Pavone d'Oro compie 40 anni e apre le iscrizioni per il nuovo concorso

Sono aperte da sabato 26 ottobre fino al primo dicembre 2019 le iscrizioni per partecipare alla 40a edizione del Pavone d’Oro, il tradizionale concorso canoro riservato agli under 18, ideato a Faenza da don Italo Cavagnini nel 1969.

Il regolamento per accedere al concorso è già online sul sito www.ilpavonedoro.it interamente aggiornato e rivisto, così come il programma della manifestazione che si svolgerà come di consueto nel periodo di Carnevale: venerdì 21, sabato 22 e domenica 23 febbraio 2020 le semifinali al teatro San Giuseppe e sabato 29 febbraio la finalissima al Teatro Masini. Tra le novità di quest'anno la terza semifinale, che si svolgerà proprio di domenica pomeriggio (23 febbraio).

Come già negli anni passati invece sarà possibile effettuare l'iscrizione solo online attraverso il form elettronico nella sezione "iscrizioni" sul sito internet www.ilpavonedoro.it. All'atto dell'iscrizione ogni partecipante dovrà indicare un brano scelto e un brano di riserva. Le iscrizioni sono aperte dal 26 ottobre al primo dicembre.

I partecipanti al concorso verranno suddivisi in tre categorie in base all'età: Categoria A fino ai 9 anni, Categoria B dai 10 anni ai 14 anni (compresi) e Categoria C dai 15 anni ai 18 anni (compresi). Alla finale si esibiranno i primi 6 classificati delle categorie A, B e C scelti da una giuria formata da esperti del settore musicale. Vi sarà un vincitore per categoria ed un vincitore assoluto che verrà scelto dalla categoria C. Peculiarità del concorso la musica completamente live con la band del Pavone d’Oro che suonerà tutti i brani in gara (nell'edizione 2019 sono stati più di 70) e il tema cartooniano o da film di animazione che farà da fil rouge durante tutta la manifestazione.

Ad accompagnare i bambini della categoria A sarà come sempre il coro “Le Voci Bianche del Pavone D'oro” che oltre a fare da supporto ai giovani cantanti in gara partecipa regolarmente a concerti, serate e animazione di sante Messe .