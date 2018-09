"ItineRA": a Ravenna la festa del cammino consapevole

Dopo il successo della precedente, nonché prima edizione, torna dal 29 settembre al 14 ottobre ItineRA, la festa del cammino consapevole promossa e organizzata da Trail Romagna (che festeggia la sua decennale attività) in compartecipazione con il Comune di Ravenna. Quindici giorni fra le vie e le aree verdi di Ravenna e dintorni, alla riscoperta di itinerari laterali e interdisciplinari atti a corroborare una visione inedita della città dove storia, cultura, arte, gastronomia e ambiente si intersecano, arricchendo di nuovi percorsi una mappa già fi tta ma in continua espansione e a concentrare l’attenzione dei cittadini sulla preziosa complessità del tessuto urbano ravennate. Trait d’union della rassegna è, naturalmente, il cammino, declinato e interpretato da ItineRA a seconda delle più svariate necessità: da salutare attività sportiva a privilegiato strumento cognitivo, da motivo d’incontro e condivisione a occasione di riscoperta psicofi sica, da atto estetico a intimo

percorso spirituale.

“Per il secondo anno consecutivo – dichiarano gli assessori alla Cultura Elsa Signorino, all’Ambiente Gianandrea Baroncini e allo Sport Roberto Fagnani - ItineRa offre la possibilità di creare un ponte ideale tra il cammino inteso sia come crescita culturale che come rigenerazione fi sica attraverso il movimento e la contemplazione delle bellezze naturali e architettoniche che ci circondano. Un evento che mette al centro tre peculiarità del nostro territorio (cultura, sport, ambiente) grazie a un programma eterogeneo e ben curato nei minimi particolari”.



COME PARTECIPARE

Gli eventi sono aperti a tutti previa prenotazione sul sito www.trailromagna.eu; info 338 5097841.

Sul sito, evento per evento, sarà attivo un bottone di prenotazione che collega ad un semplice form di iscrizione. Questo serve a monitorare l’incremento delle adesioni che si fermerà al raggiungimento del numero chiuso (variabile a seconda dei luoghi). Le prenotazioni vanno effettuate entro le ore 21 del giorno precedente nel caso di un evento mattutino o entro le ore 15 del giorno stesso per un evento pomeridiano o serale. Se le prenotazioni non esaurissero i posti disponibili sarà possibile accedere anche last minute fuori lista accrediti.

IL PROGRAMMA COMPLETO LO TROVATE SU www.trailromagna.eu