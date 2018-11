Itinerario fra le terre dei Manfredi e degli Sforza

Il prossimo itinerario delle visite guidate autunnali della Pro Loco Faenza, sabato 10 novembre, è una gita in pullman a Riolo Terme e Casola Valsenio.

Le tappe principali saranno la Rocca di Riolo Terme, ricca di una storia legata alla grande condottiera Caterina Sforza, oltre che di un’architettura molto suggestiva, l’abbazia di Valsenio, recentemente restaurata e dove è venuta alla luce anche una cripta paleocristiana pressoché unica nel suo genere, infine, il Cardello, con i suoi ambienti che hanno fatto da sfondo alla produzione letteraria di Alfredo Oriani, circondati da un magnifico parco secolare.

Le visite saranno condotte da personale specializzato dei singoli luoghi.

Oltre all’interesse per i siti specifici, la gita sarà un momento di incontro e aggregazione tra tutti coloro che vorranno partecipare unitamente alla Pro Loco.

Costo della visita: 15 euro (14 per i soci Pro Loco Faenza)

Ritrovo partecipanti in piazzale Pancrazi, sabato alle ore 14.15. Partenza in pullman alle 14.30.

Rientro in serata (alle 19.00 circa).

I posti sono limitati.