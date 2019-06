Ivano Dionigi e il confronto tra Lucrezio e Seneca

Lucrezio e Seneca: “cercatori di pensiero” trascritti, tradotti, commentati, aspramente censurati o entusiasticamente elogiati; questi due grandi del passato hanno resistito all’oblio dei secoli, alle condanne e alle congiure del silenzio e oggi li ritroviamo sui banchi di scuola, nei festival di letteratura e filosofia, nelle ricerche e negli studi sul mondo fisico e sull’anima.

Autori necessari non solo perché hanno segnato la storia del pensiero europeo, ma soprattutto perché sono simboli di due concezioni rivali del mondo: “ogni volta che ti schieri per l’uno ti assale il dubbio che la ragione stia con l’altro, perché entrambi hanno scritto per noi e di noi”. Queste le parole con cui Ivano Dionigi presenta, e motiva, Quando la vita ti viene a trovare, il libro edito da Laterza dove ha messo a serrato confronto Lucrezio e Seneca e da cui Enzo Vetrano e Stefano Randisi hanno tratto l’omonima pièce, in prima assoluta a Ravenna Festival (giovedì 20 giugno, alle 21). L’appuntamento al Teatro Alighieri è preceduto dall’incontro con lo stesso Dionigi, in conversazione con Matteo Cavezzali alle 18 di mercoledì 19 giugno, nel Chiostro della Biblioteca Classense (ingresso libero).