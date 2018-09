Ivano Marescotti alla Casa Protetta Baccarini

Domenica 30 settembre alle ore 15.30 presso la Casa Protetta Baccarini di Russi in via Faentina Nord 8 (ingresso da via Galilei), gestita da ASP Ravenna Cervia e Russi, il famoso attore di Villanova di Bagnacavallo Ivano Marescotti presenterà il suo recital "Fatti veri romagnoli". A seguire aperitivo per tutti gli intervenuti. L'ingresso è libero.