Jazz, musica classica e un omaggio a Mina: il programma 2019 di Bottega Matteotti

Nuovi appuntamenti culturali sono in programma nel 2019 alla Bottega Matteotti di Bagnacavallo per la rassegna curata dall’associazione Controsenso. Da gennaio a maggio saranno sette le serate previste, con protagonista indiscussa la musica.

Si inizierà sabato 19 gennaio alle 21 con Grande grande grande: omaggio a Mina: le più belle canzoni di Mina, riarrangiate da The Harmonic Quartet, saranno eseguite da questo quartetto acustico tutto al femminile.

Sabato 2 febbraio a esibirsi sarà il Mariangela Cofone Jazz Trio, un ensemble nato per far rivivere il Great American Songbook, da successi come It Dont’t Mean a Thing, St. Louis Blues e Moon river a brani meno celebri, canzoni che ieri come oggi raccontano del sentimento umano.

Anch’io ti ricorderò: omaggio a Sergio Endrigo è il titolo dello spettacolo in programma sabato 16 febbraio, con Vittorio Bonetti, Nicoletta Bassetti, Jader Nonni e Michele Antonellini che celebreranno il grande cantautore istriano fra canzoni e parole.

Si passerà alla musica classica sabato 16 marzo con Bach Hausmusik, un concerto che porterà il pubblico nel salotto di casa Bach per ascoltare le produzioni musicali composte e verosimilmente eseguite da Johann Sebastian e dai suoi numerosi figli, con le musiciste Rosita Ippolito e Valeria Montanari.

Il cantautore romagnolo Andrea Grossi presenterà a Bottega Matteotti il suo nuovo album, Corrispondenze, sabato 30 marzo, accompagnato per l’occasione da Francesco Cimatti. L’album è ispirato e dedicato alla poesia italiana dal Novecento a oggi: componimenti di Quasimodo, Montale, Campana e altri sono portati da Grossi nella forma canzone.

Gli ultimi due appuntamenti primaverili sono previsti per sabato 6 aprile, con i jazzisti Enrico Giorgi e Gabriele Naldoni che presenteranno brani originali da loro composti, e sabato 4 maggio, con il concerto del gruppo Miss Cecily & Her Hot Strings realizzato in collaborazione con associazione musicale Doremi.

Tutti gli appuntamenti hanno inizio alle 21 e si svolgono in Bottega Matteotti, via Matteotti 26 a Bagnacavallo. L’ingresso è a offerta libera.

Il programma è ideato e organizzato da Associazione culturale Controsenso, in collaborazione con Bottega Matteotti, con il patrocinio del Comune di Bagnacavallo. La direzione artistica è di Michele Antonellini. L’immagine della rassegna è tratta dalla copertina del libro Piadina Blues di Giovanni Nadiani (Discanti 2012) ed è opera dell’illustratrice Elisa Cesari.