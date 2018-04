Jerry Springle incanta il pubblico con il suo ukulele

Sabato 14 aprile, ore 18, il Fargo di Ravenna ospita il concerto di Jerry Springle.

Jerry Springle è il nome d'arte di Oksana Semchenkova, una cantante/scrittrice dell’Ucraina. Suona l’ukulele, lo strumento solare delle Hawaii, interpretando sia le proprie canzoni che cover di altri artisti. Nel 2017 ha partecipato a The Voice Ucraina (Stagione 7). Viaggia con una piccola chitarra in giro per l’Europa. Qualche volta suona per strada, qualche volta nei café – ogni volta creando un’atmosfera unica e incantando chiunque ascolti le sue canzoni. Da quattro anni in giro per il mondo, a ottobre del 2017 Jerry Springle è arrivata per la prima volta in Italia, dove sta portando avanti un tour di 24 date.

E dopo il concerto al Fargo ci si sposta al Bronson per il live di Mamuthones alle 21.30.