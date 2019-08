Johnny Marsiglia presenta il nuovo album "Memory"

Sabato 17 agosto, alle 21.30, il protagonista della serata live al bagno Hana-Bi a Marina di Ravenna è il rapper Johnny Marsiglia.

Johnny Marsiglia, è un rapper italiano classe ’86 nato a Palermo da padre palermitano e madre capoverdiana. Tra il 2009/2010 prende vita "Sentire non è ascoltare", il nuovo disco di Johnny che nel frattempo ha cambiato lo pseudonimo in Johnny Marsiglia. Oltre a vantare collaborazioni del calibro di artisti come Ensi, Rayden e Fid Mella, consacra il suo nome tra i migliori rapper d'Italia. Dopo numerose apparizioni su vari dischi di rapper italiani, nel 2012 esce in tutti i negozi e digital store per Unlimited Struggle "Orgoglio", secondo disco del rapper palermitano, interamente prodotto da Big Joe.

Nel marzo 2014, Johnny Marsiglia pubblica "Fantastica Illusione", il terzo album, prodotto da Big Joe per l’etichetta Unlimited Struggle. Nel settembre del 2017, Johnny Marsiglia e Big Joe entrano a far parte del roster dell'etichetta Sto Records, che vanta tra i suoi esponenti Ghali e Capo Plaza. Dopo una lunga attesa, a quattro anni dal precedente lavoro, esce nel 2018 il nuovo album “Memory”. L’album è prodotto da Big Joe ed è il primo album firmato dall’etichetta Sto Records/Atlantic, distribuito da Warner Music Italy.

“Memory” contiene 13 curatissime tracce che confermano il talento del duo palermitano e lo stile unico e caratteristico di Marsiglia che unisce la città in cui è cresciuto, Palermo con la sua cultura e la sua tradizione, e le radici multiculturali della sua famiglia: fattori importanti e indelebili nel suo rap. “Memory” rappresenta un nuovo inizio che racchiude gli elementi dell’infanzia e dell’adolescenza di Marsiglia e li trasforma in una cartina geografica della propria vita raccontata con attenzione alle parole e all’interiorità.

L’album è stato anticipato dai singoli Clessidra e Storie e dal più recente “La pioggia, gli applausi” il cui video, colorato e spettacolare, è stato girato in Sicilia tra Menfi e Tre Fontane e rispecchia le origini del rapper.