Eleganza, stile e timbro inconfondibile: Joyce Elaine Yuille in concerto

Venerdì 12 aprile sul palco del Mariani Lifestyle di Ravenna arriva l'eleganza, lo stile e la voce della grande Joyce Elaine Yuille in un concerto da non perdere.

Direttamente da New York City, Joyce Elaine Yuille è pronta a far vibrare il palco con il suo timbro inconfondibile. Entertainer di altissimo livello, la cantante statunitense ha calcato il palco con alcuni tra i più famosi artisti italiani e internazionali, quali Gloria Gaynor, Donna Summer e Randy Crawford, solo per citarne alcuni. Forte di un background fatto di gospel, soul, blues, jazz e funk, le doti vocali di Joyce Elaine Yuille riescono a sorprendere sia lo spettatore più raffinato sia il grande pubblico, grazie a un’energia coinvolgente e ai toni caldi che sanno rendere uniche le sue interpretazioni.

Sul palco Joyce Elaine Yuille (voce), Alessandro Fariselli (sax tenore), Sam Gambarin (organo) e Fabio Nobile (batteria).

Prenotazione per la cena consigliata al 0544.215206. Ingresso dopo cena su disponibilità. Inizio concerto ore 21.30