Il verde incontra lo sport: torna "Judo al parco"

Torna per la seconda edizione Judo al parco, un evento che riempie di allegria e colore i nostri parchi cittadini a partire da giovedì 13 giugno dalle 17.30 alle 19.30, quando i judoka del Kaishi Judo Romagna incontrano bambini di età prescolare e scolare invitandoli a divertirsi con loro sul tatami.

Il progetto ideato e realizzato dal Kaishi Judo Romagna, scuola di judo da anni impegnata nell’insegnamento di questa antica disciplina che, come viene definita dal suo ideatore Jigoro Kano, è un metodo didattico che si serve dell’educazione del corpo come strumento per aprire mente e cuore, per capire come affrontare la vita, per favorire la conoscenza ed il dialogo fra le persone, per sentirsi in armonia con se stessi e con gli altri.

La scorsa estate Judo al Parco ha visto circa 300 bambini salire sul tatami per prendere confidenza con questa disciplina orientale a cui la moderna pedagogia ha attribuito un enorme potenziale nell'educazione dei bambini non solo normo tipici ma anche con bisogni educativi speciali.

Accanto ai tecnici del Kaishi Judo Romagna per il secondo anno troviamo ANMIC, AVIS Ravenna, AEER e la Pubblica Assistenza col suo prezioso contributo. Questa estate saranno insieme al Kaishi Judo Romagna in alcuni pomeriggi anche gli amici della C.S.R.C. Portuali Ravenna che invitano i bambini a provare il "Gioco del Cerchio".

Il calendario

Giovedì 13 giugno ai Giardini pubblici

Giovedì 20 giugno al giardino 9 novembre 1989 (via Cusano, via Keplero)

Giovedì 27 giugno al parco Fagiolo (via Cavina)

Giovedì 4 luglio al Giardino Mani fiorite (via Eraclea)

Giovedì 11 luglio al parco Carlo Urbani (via della Lirica)

Giovedì 18 luglio giardino Teresa di Calcutta a Borgo Montone(via Trasimeno)

Giovedì 25 luglio giardino Patrizia Angiolina Martinelli di Classe (via Classense)

Giovedì 1 agosto al Parco della Pace (via Marconi)