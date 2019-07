Klaus Kuchling chiude la 49esima edizione dei concerti d’organo

Venerdì 16 agosto alle 21.15 ha luogo il concerto conclusivo dei Venerdì a Stella Maris 2019, un ciclo di eventi nel quale i concerti d’organo si alternano ad interessantissimi incontri e conferenze per offrire al pubblico estivo di Milano Marittima bellissime serate di arte, musica e approfondimenti spirituali di grandissimo interesse. La rassegna si svolge presso la Chiesa di Stella Maris a Milano Marittima, III Traversa Pineta, 1, sullo stupendo organo Cav. Giuseppe Zanin & figlio (1970).



Ospite della rassegna sarà Klaus Kuchling, organista e direttore d’orchestra austriaco, nonché docente all’Università di Musica e Spettacolo di Vienna. Il programma da lui proposto spazierà dal barocco al contemporaneo, con brani di J. S. Bach, W. A. Mozart, A. Dvorak, M. E. Bossi (colonna portante del repertorio organistico italiano) ed altri autori fino ai giorni nostri.



La rassegna viene organizzata dal Convento Francescano e Parrocchia di Stella Maris, in collaborazione con Fabio da Bologna – Associazione Musicale, con il Patrocinio non oneroso del Comune di Cervia e grazie al sostegno di Hotel Brigantino, Hotel Singapore, Ristorante Pizzeria Notte e Dì.



L’ingresso è a offerta libera.

