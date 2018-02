L'accensione delle focarine e grigliata sull'argine

Mercoledì 28 febbraio i Lòm a mêrz delle Terre del Lamone fanno tappa a Traversara. L’antico rituale delle “focarine” viene riproposto a partire dalle 19.30 con un falò ai piedi dell’argine del fiume, lungo via Torri all’altezza dei civici 39-41.

Nell’area parrocchiale sono invece allestite graticole dove poter cucinare assieme una grigliata. In alternativa, l’organizzazione a cura dell’associazione Traversara in fiore propone pane, salsiccia, pancetta e vino a 5 euro. La serata è allietata dalla musica del Duo Pat-H dei Maya Basta.

In caso di maltempo l’evento si terrà all’interno dell’ex cinema di Traversara (info: 338 4965946, aravagli@gmail.com).