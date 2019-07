L'alba del Quartetto Mariquita: dalla musica classica ai Queen

Sabato 20 luglio alle ore 6 presso il Maréna Beach di Lido di Savio si tiene l'ultimo appuntamento con le albe musicali con il concerto del Quartetto Mariquita.

Il Quartetto Mariquita chiude in grande stile un cofanetto di eventi che vuole farsi ricordare, così il Sole lentamente sorgerà anche sul terzo e ultimo appuntamento della rassegna musicale Concerti all’Alba organizzata da Ensemble Mariani, Comune di Ravenna e Ravenna Tourism.

Protagonista di questo appuntamento un quartetto d’archi tutto al femminile per un inizio di giornata all’insegna della musica classica. Musica da film, del tango argentino, brani dei Queen e degli Abba. Due violini, una viola e un violoncello ci porteranno a riascoltare le celebri melodie di Nino Rota tratte da film indimenticabili come Amarcord e Otto e mezzo di Fellini, passando per i più celebri capolavori di Mozart e Vivaldi per arrivare ai giorni nostri con una reinterpretazione dei classici del rock. Quando il Sole sarà ormai alto in cielo sarà la volta di musiche più energiche tratte dal grande repertorio di tanghi argentini tra cui ascolteremo versioni inedite di brani quali Il Choclo, La Cumparsita e tanti altri.

Direzione artistica: Matteo Salerno.

Ingresso gratuito, senza prenotazione.