L'alluvione che allagò Fusignano: una mostra nel 70esimo anniversario

L’associazione Pro Loco in collaborazione con i fotografi Marcello Bezzi e Roberto Torricelli e l’associazione Amici del fiume Senio organizza una mostra di fotografie “Dall'alluvione, 1949-2019”, nel 70esimo anniversario dell’evento in cui il fiume Senio ruppe gli argini e Fusignano venne allagata. La mostra è allestita al centro culturale “Il Granaio” di Fusignano, in piazza Corelli 16, e sarà inaugurata giovedì 5 settembre alle 17 in occasione dei festeggiamenti per la patrona cittadina.

Le foto, inedite per Fusignano, sono del Fondo Trapani dell’archivio fotografico della Biblioteca Classense di Ravenna e testimoniano i lavori di ricostruzione dell’argine.

A ingresso libero, l’esposizione sarà visitabile durante i festeggiamenti della patrona giovedì 5 settembre dalle 17 alle 23, venerdì 6 settembre dalle 19 alle 23, sabato 7 settembre dalle 16 alle 23 e domenica 8 settembre dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 23.

La mostra prosegue poi fino al 22 settembre con i seguenti orari: sabato dalle 15 alle 18 e domenica e festivi dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 18.