L'amore blues del cantautore Marco Pandolfi

Al Marlin Beach & Restaurant delle Terme di Punta Marina i live non si fermano. Venerdì 11 maggio alle ore 21.30 Road to Spiagge Soul torna a regalare l’esperienza del blues americano grazie ad un artista che è stato definito “deep in love with the Blues”, Marco Pandolfi.

Tra i migliori armonicisti d’Europa, Pandolfi suona e compone da anni tra Italia e USA e vanta collaborazioni con i più noti bluesman a livello mondiale. Presente da vent'anni sulla scena blues, le sue performance e i suoi dischi sono stati recensiti dalle più autorevoli riviste del settore e la sua musica trasmessa nei programmi radio di tutto il mondo.

Reduce dall’uscita del suo ultimo album “Homemade Wine”, registrato ad Austin (Texas) insieme all’americano Greg Izor, Pandolfi torna a far ascoltare le sue note al pubblico italiano accompagnato dalla batteria di Federico Patarnello e dal basso di Massimo Bonotto.