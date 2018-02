“L’amore del pettirosso” e le eroine dei romanzi di Maurizio Maggiani

L’Associazione Sos Donna, centro antiviolenza di Faenza, il 10 febbraio alle ore 17.00, organizza l’iniziativa “L’amore del pettirosso”: un incontro con lo scrittore Maurizio Maggiani e le eroine dei suoi romanzi. L’iniziativa si svolge presso la Sala Dante della Biblioteca Manfrediana di Faenza (via Manfredi, 14) e con la collaborazione della Biblioteca stessa.

Maurizio Maggiani, scrittore e giornalista, nasce nel 1951 a Castelnuovo Magra, provincia di La Spezia. Cura una rubrica sul quotidiano ligure Il Secolo XIX, scrive su La Stampa e sul Sole 24 ore. Con i suoi romanzi, che parlano delle lotte quotidiane, dell’eroismo, delle fatiche, dei sentimenti della povera gente, ha vinto tantissimi ed importanti premi, come il premio Viareggio, il Campiello, lo Stresa o il premio Strega. Da alcuni anni si è trasferito sulle nostre colline, delle quali ha cantato con ruvida dolcezza piante, animali e cristiani, dalla zecca alla rosa. SOS Donna, Centro antiviolenza di Faenza, lo ha invitato a parlare dell’amore e della dignità delle donne a partire dai suoi romanzi.

Sos Donna, associazione nata a Faenza l’8 marzo 1994, si occupa di fornire un servizio di prima accoglienza a donne che si trovano in uno stato di temporanea difficoltà, che hanno subito o subiscono violenza, gestendo dal 2000 anche il servizio comunale Fe.n.ice, centro di ascolto e prima accoglienza per le donne in stato di disagio e maltrattate. L’attività di assistenza e ascolto si coniuga a quella di sensibilizzazione e prevenzione tramite l’organizzazione di eventi, pubblicazioni e corsi di formazione.

Ingresso libero, info www.sosdonna.com o tel. 0546/22060.