L'analisi del giornalismo di Ruben Razzante

Un’analisi della situazione attuale del giornalismo, anche di quello digitale, si tiene a Cervia, in occasione del primo incontro che apre la rassegna 2018 della celebre manifestazione culturale “Cervia, la spiaggia ama il libro”, giunta alla 26° edizione. In attesa del programma estivo, si comincia con una anteprima in calendario per mercoledì 25 aprile alle ore 16.30 a Milano Marittima presso l’Hotel Aurelia - in Viale 2 Giugno n. 34.

Ruben Razzante, docente universitario, giornalista professionista e consulente, presenta il suo libro “L'informazione che vorrei. La Rete, le sfide attuali, le priorità future” ed. FrancoAngeli.

Assieme all’autore intervengono: Francesco Carrassi, direttore La Nazione, Maurizio Costa, presidente Fieg, Andrea Montanari, direttore Tg1 Rai, Sandro Neri, direttore Il Giorno. A moderare l’incontro la giornalista Letizia Magnani.

L’evento è organizzato in collaborazione con Batani Select Hotels.

“L’Italia e l’Europa stanno vivendo cambiamenti epocali per il futuro dell’informazione digitale e della produzione e diffusione dei contenuti in Rete. Occorrono scelte coraggiose e politiche illuminate che possano coinvolgere attivamente tutti gli attori in campo e assicurare la crescita sociale ed economica del mondo dei media e un corretto funzionamento della web democrazia, nell’interesse degli utenti”.

Ruben Razzante, scrive così ne “L’informazione che vorrei. La Rete, le sfide attuali, le priorità future” - di cui ha curato la pubblicazione e che include scritti di: Marcello Cardani, Elio Catania, Maurizio Costa, Carlo D’Asaro Biondo, Pasquale D’Innella Capano, Luciano Fontana, Giovanni Pitruzzella, Lorenzo Sassoli de Bianchi, Franco Siddi, Antonello Soro e Carlo Verna. “L’informazione che vorrei” intende essere una sorta di manifesto programmatico per la prossima legislatura, che spieghi a un pubblico generalista, dal punto di vista degli addetti ai lavori (authority, motori di ricerca, editori, giornalisti, professionisti della comunicazione, manager del settore, esperti), quali saranno gli impegni che Parlamento e Governo dovranno prendere in questi ambiti e quali saranno le sfide più impegnative e avvincenti che attendono l’Europa multimediale e digitalizzata. Nel suo corposo saggio introduttivo e in quello conclusivo, Ruben Razzante analizza le prospettive e gli sviluppi possibili dei media tradizionali e affronta i temi della diffusione in Rete di disinformazione e fake news, della protezione dei diritti in Rete, della valorizzazione della professione giornalistica e della riforma della governance Rai.