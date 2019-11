L'arte incontra il sommo poeta: Mauro Fragorzi lancia “L'urlo di Dante”

Viene ospitata a Ravenna da domenica 1 dicembre a domenica 15 dicembre nel Chiostro della Biblioteca Oriani di via Corrado Ricci, 26 la mostra di Mauro Fragorzi “L'urlo di Dante”. La mostra viene inaugurata l'1 dicembre alle 17.00.

E' questo il titolo del nuovo ciclo dell'artista ravennate composto da una serie di dipinti e sculture realizzati dal 2016 ad oggi ed ispirate all'universo dantesco. Nato come esigenza interiore “L'urlo di Dante” diviene urgenza espressiva specchiandosi nella complessità dell'opera del Poeta, in particolare indagando nell'intensità del Purgatorio, dando origine ad una ricerca espressiva assai libera e soltanto a volte ispirata all’iconografia classica. Un'interpretazione ampia, definita con materiali e tecniche molto diverse tra loro, a segnalare il percorso variegato e non ordinario della ricerca artistica di Fragorzi.

Dante è un tema sempre attuale e l'urlo, il grido annunciato dall'artista vuole essere un richiamo ideale lasciato dal Sommo poeta a tutti noi per far tesoro della sua eredità di uomo di alti valori e profonde sofferenze, al fine di vivere nel migliore dei modi la nostra storia terrena.

La mostra di Mauro Fragorzi ( Ravenna, 1977) è visibile fino al 15 dicembre 2019 e presenterà anche una serie di opere relative al ciclo pittorico precedente “Trasformazioni” dedicato al cambiamento interiore. “L'urlo di Dante” rientra nel percorso di iniziative “700 – Viva Dante” e beneficia del Patrocinio del Comune di Ravenna.

Orari di visita: lunedì e venerdì 8.30 – 13; martedì e giovedì 8.30 - 13.30/ 15 - 18.30; sabato e domenica 15-20.

Ingresso libero.