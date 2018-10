L’atmosfera di un accampamento militare: al Museo Classis Ravenna un'anteprima per 300 visitatori

Nell’ambito dell’iniziativa Pace e guerra. Mare e terra. Scene di vita dal passato, domenica al Classis Ravenna - Museo della Città e del Territorio, grazie alla Legio I Italica si potrà rivivere l’atmosfera di un accampamento militare romano e scoprirne le consuetudini accedendo liberamente agli spazi esterni che circondano il Museo, per l’occasione trasformati in un castrum ravennate.

Nell’occasione, per 300 persone, dalle ore 14 alle ore 17, sarà possibile accedere alla sala proiezioni del Classis per assistere in anteprima esclusiva al video Ravenna Capitale, che diventerà parte integrante dell’apparato multimediale del Museo. Il filmato ripercorre le principali fasi storiche che portarono Ravenna a diventare una grande capitale.

Ingresso gratuito, su prenotazione, fino ad esaurimento dei posti disponibili: tel. 0544 32512 (da lunedì a domenica, ore 10 - 17). Evento realizzato in collaborazione con il Comitato Cittadino di Classe.