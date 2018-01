L'attualità di Don Milani, tra spettacoli e dibattiti

Sabato 27 gennaio si conclude l’ampia pagina dedicata da Ravenna Teatro a Don Milani a latere dello spettacolo Lorenzo Milani di Bottega degli Apocrifi in scena all’Alighieri dal 25 al 28 gennaio.

Alle 10 presso l'Aula magna Liceo Scientifico “A. Oriani”, incontro su L’attualità di Don Milani, in cui Gianluca Dradi, dirigente scolastico del Liceo Scientifico “A. Oriani”, dialoga con Raffaele Iosa, curatore del libro Generazione Don Milani ed ex dirigente tecnico MIUR, nonché con Stefania Marrone e Cosimo Severo, drammaturga e regista della Bottega degli Apocrifi.

Alle 18 alla Sala Corelli del Teatro Alighieri, si tiene l'incontro con la Compagnia a cura Gerardo Guccini saggista, studioso di teatro e docente di Drammaturgia al Dams di Bologna, e Giovanni Gardini, docente di Iconografia e archeologia cristiana presso gli Istituti Superiori di Scienze Religiose di Forlì e di Rimini e vicedirettore del Museo Diocesano di Faenza-Modigliana.

Generazione Don Milani (Erickson Editore) parte da quell’esperienza straordinaria che fu la Scuola di Barbiana, ma non parla in senso stretto di don Milani, sul quale, nei cinquant’anni trascorsi dalla sua morte e dalla pubblicazione della Lettera a una professoressa, si è dibattuto e scritto moltissimo, con esiti che vanno dall’apologia alla critica feroce a un utilizzo fecondo delle sue idee.

Qui si vuole invece ricostruire il contesto di grande fermento sociale e culturale in cui quelle idee si diffusero, attraverso i brevi racconti autobiografici di quanti proprio in quegli anni diventavano “giovani maestri” portando dentro di sé l’ispirazione milaniana, con modi, intensità e risultati diversi.

In questo quadro ricco di storie e di memorie, utili a cogliere lo spirito di un’epoca, emergono forti la spinta etica e pedagogica nata dalla Scuola di Barbiana e la necessità di continuare a coltivare quelle istanze rinnovandole e adattandole al mondo d’oggi, sotto la stella garante dell’inclusione, che rappresenta il vero terreno di azione e di miglioramento per la scuola e per le generazioni future.

