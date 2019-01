"L'autoritratto come messaggio", un workshop con Silvia Bigi

Nell’epoca dei selfie, del digitale e della post-fotografia, che posizione occupa l’autoritratto fotografico? Come si può trasformare oggi un semplice impulso, un gesto spontaneo e intimo come scattarsi una fotografia, in un messaggio condiviso? Come può trasformarsi in un atto politico e consapevole, in un vero strumento di comunicazione?

In questo workshop si indagheranno le pratiche che vedono l’autoritratto parte attiva e fondamentale nella fotografia contemporanea. Silvia Bigi, artista visiva che pone particolare attenzione al mezzo fotografico, coinvolgerà i partecipanti a riflettere sul futuro dell’autoritratto in fotografia e sul proprio ruolo nella creazione di nuove immagini.

Il workshop si svolgerà nelle giornate di sabato e domenica 12 e 13 gennaio 2018, presso Magazzeno Art Gallery, Ravenna. L’orario è dalle 10 alle 19.30 per entrambi i giorni, con pausa pranzo di un’ora circa e piccole pause nel corso della giornata.

Silvia Bigi nasce a Ravenna nel 1985. Dopo la laurea al DAMS di Bologna, consegue un master presso il Centro Sperimentale di Fotografia Adams di Roma, continua gli studi con corsi e workshops in Italia e all’estero. Silvia è interessata alla natura liminale della fotografia. I suoi temi principali sono l’identità, la memoria, e la relazione fra macrocosmo e microcosmo. Con la sua ricerca esplora la fotografia come linguaggio, i suoi confini, così come le connessioni con altri media. Il suo lavoro è stato esposto in mostre collettive e personali, in Italia e all’estero. Attualmente vive e lavora a Milano, dove insegna fotografia. È anche fondatrice della piattaforma Percorsi Fotosensibili, un progetto di formazione fotografica indipendente con un approccio creativo e personale alle immagini.

Costo e partecipanti - Il laboratorio ha un costo di 170 euro. Il numero di partecipanti minimo per l’attivazione del workshop è di 5, il massimo di 10.

Iscrizioni - www.percorsifotosensibili.com/iscrizioni o percorsifotosensibili@gmail.com