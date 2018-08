L'avvocato e la giramondo: il doppio live di Giacomo Scudellari ed Emmanuelle Sigal

Un avvocato penalista con la vena del cantastorie, una giramondo franco-israeliana che ha fatto dell’Italia (e della Romagna) una seconda casa. E’ con il doppio concerto di Giacomo Scudellari e di Emmanuelle Sigal che la Festa dell’Unità Nazionale inaugura la Tenda Socjal Club, venerdì 24 agosto alle 21, nel parco del Pala De Andrè a Ravenna.

Giacomo Scudellari è un cantautore 31enne di Ravenna, che tolta la toga da avvocato è passato dal palazzo di giustizia ai palchi dello Stivale, in un intenso tour per presentare l’ultimo disco, “Lo stretto necessario”, uscito per Brutture Moderne/Audioglobe e prodotto da Francesco Giampaoli (Sacri Cuori, Classica Orchestra Afrobeat).

Emmanuelle Sigal da Parigi si è spostata molto, girando per Bolzano, Berlino, Venezia e Bologna. Ha partecipato alla realizzazione di “Delone”, lavoro di Sacri Cuori, insieme a personaggi come Marc Ribot, Howe Gelb, Dan Stuart. “Table rase” raccoglie melodie che vanno dallo swing al folk al jazz con un cantautorato che miscela francese, italiano, inglese.