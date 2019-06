L'economista Stefano Zamagni ragiona sulle società benefit

Uno dei massimi esperti del terzo settore, l’economista Stefano Zamagni, interviene martedì 2 luglio alle ore 10 a Palazzo Rasponi all’incontro “Storie di beneficio comune”, dedicato alle società benefit e alla loro evoluzione sul territorio.

Le aziende che hanno adottato questo nuovo modello di business, introdotto da una normativa 2016, integrano nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. Il fenomeno è in crescita anche in Romagna, ma c’è ancora molta strada da fare per portarlo all’attenzione della comunità, di imprese già esistenti o in procinto di nascere.

All’iniziativa, inserita nel quinto festival dell’industria e dei valori di impresa, racconteranno le proprie esperienze due società benefit del territorio che hanno creduto nell’innovazione sociale come fattore competitivo: euro Company e Sara Cirone Group.