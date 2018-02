L'Enciclopedia enogastronomica di Graziano Pozzetto, incontro con assaggi a tema

Giovedì 15 febbraio, alle 20.45, nella sala comunale in via Pistocchi 41/A a San Pietro in Vincoli lo scrittore, giornalista e gastronomo Graziano Pozzetto presenta, in compagnia dell'editore Marzio Casalini, l'Enciclopedia enogastronomica della Romagna. Volume I, editore Il Ponte Vecchio.

Al termine della serata sono offerti assaggi a tema.

L'evento, organizzato dalla Pro loco Decimana, in collaborazione con l’assessorato al Decentramento del Comune, è aperto a tutti, con ingresso gratuito.

Per informazioni rivolgersi ai numeri 333/1788496 – 333/6794541 oppure inviare una mail a decimana@gmail.com