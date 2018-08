L'energia del Chorus Fantasy a Villa Ghigi

Venerdì 3 agosto, alle 21.00, si tiene il terzo appuntamento a Villa Ghigi (via Faentina Nord, 297 a Godo) con il coro Chorus Fantasy Ravenna per la rassegna “Concerti nelle corti”.

Prosegue fino a fine agosto “Concerti nelle corti”, rassegna itinerante che toccherà le location più suggestive del territorio comunale di Russi, avendo come scenario vecchie corti, antichi cortili e splendide residenze signorili, per salvaguardare preziosi angoli del luogo attraverso le note della buona musica.

Chorus Fantasy è un coro con solisti, che da alcuni anni si è affacciato prepotentemente sulle scene di teatri e palcoscenici locali, portando la gioia e l’energia del cantare insieme in un genere musicale meno visitato dai più. È composto da una trentina di elementi e tutti i brani in repertorio sono eseguiti con arrangiamenti a più voci e con sovrapposizioni esecutive multiple. La Direzione e la preparazione sono di Annalisa Gardella. Un viaggio musicale passando da alcune tra le più belle canzoni appartenenti al mondo del Musical per poi sfociare tra i grandi del Pop e del Rock. Questo il cocktail musicale in programma con il concerto del coro di Chorus Fantasy.

L’ingresso all’evento è libero.