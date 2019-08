L'ensemble La Flora canta il Vespro in musica a Pieve Tho

Dopo la pausa di Ferragosto il festival I luoghi dello Spirito e del Tempo 2019 riprende sulle colline faentine: giovedì 22 agosto la pieve del Tho di Brisighella ospita la ricostruzione di una cerimonia del Vespro in musica come avrebbe potuto essere ascoltato ed eseguito in un convento femminile tra rinascimento e barocco.

L'ensemble vocale La Flora, in questo caso in formazione tutta femminile, alterna polifonia, canto gregoriano, laude popolari seguendo rigorosamente lo schema liturgico e facendolo rivivere con la vivacità delle scelte musicali. Il vespro è dedicato in particolare all'emblematica figura di Maria Maddalena, che ha dovuto attendere diversi secoli per avere una festività a lei dedicata.

Il programma della serata viene illustrato dalle sapienti parole di Maria Chiara Mazzi, e al termine del concerto è possibile visitare la cripta e la chiesa con la guida di Clementina Missiroli.

Il concerto inizia alle 21 ed è come sempre ad ingresso libero.